Tragedia in stazione Ragazzina muore travolta dal treno

Sciagura ieri pomeriggio in stazione. Una ragazzina è stata travolta da un treno e ha perso la vita. La tragedia è avvenuta poco dopo le 16: in quel momento era in transito sul primo binario il Frecciarossa 8820 partito da Taranto e diretto a Milano. Secondo alcuni testimoni, la ragazza si sarebbe gettata sotto il convoglio, che è riuscito a fermarsi circa un chilometro oltre, all’altezza del quartiere Marconi. Sul posto sono andati il 118 e la Polizia ferroviaria, insieme ai colleghi del commissariato di Imola. Agli addetti delle onoranze funebri di turno è toccato il tristissimo compito di recuperare i resti della giovane, che sarebbe stata ospite di una comunità dell’Imolese. Aveva 17 anni.

La tragedia ha provocato pesantissimi contraccolpi sul traffico ferroviario. I Frecciarossa sono stati fermati nelle stazioni precedenti quella di Imola sulla linea per Milano, mentre i regionali sono stati o cancellati o rallentati. La circolazione sulla linea ferroviaria è ripresa lentamente solo ieri sera poco prima delle 19.30.