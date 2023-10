Tragedia sfiorata . Aggredisce il compagno che vuole lasciarla . E lo accoltella alla gola

Non accettava il fatto che lui volesse lasciarla. Così lo ha aggredito, colpendolo per fortuna di striscio, con un coltello da cucina. Una 48enne italiana è stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali aggravate e maltrattamenti contro familiari o conviventi. È successo attorno alle 5 di mattina di domenica scorsa, quando i militari dell’Arma sono stati informati che un uomo era stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta con una prognosi di quindici giorni per una ferita da taglio alla gola.

Rintracciato a casa dai carabinieri, il malcapitato, un 53enne pure lui italiano, domiciliato in città, ha spiegato agli investigatori di essere stato medicato dai sanitari del 118, mostrando nella circostanza le garze sul collo, perché la compagna "lo aveva accoltellato durante una discussione scaturita dal rifiuto della stessa di interrompere la relazione sentimentale", riferiscono i militari.

Una tragedia evitata dalla reazione dell’uomo che, alla vista della coltellata, "ha fatto un passo indietro, evitando di essere trafitto nei punti vitali", è sempre la ricostruzione dei carabinieri. La donna ha ammesso le proprie responsabilità consegnando ai militari il coltello che aveva utilizzato per colpire il compagno e descrivendo l’accaduto come una "casualità non volontaria". L’arma, un coltello da cucina, è stata sequestrata dai carabinieri.

L’aggressione di un uomo da parte di una donna resta un caso evidentemente isolato tanto a livello locale quanto nazionale, in un panorama dove invece le violenze compiute dagli ex compagni risultano purtroppo all’ordine del giorno. Negli ultimi tempi, aveva fatto scalpore quanto accaduto nella vicina Lugo, dove a una 54enne di origine sudamericane vengono contestati botte, minacce e anche insulti nei confronti dell’ex marito ultra-sessantenne. La donna risulta però irreperibile, motivo per il quale l’udienza preliminare partita lo scorso 21 luglio è stata sospesa. I fatti risalgono a un periodo compreso tra il 2017 e il 2018: quando cioè i due stavano ancora assieme. "Una serie abituale di condotte ingiuriose e umilianti", si legge nella richiesta di rinvio a giudizio. Ad esempio lei gli diceva: "Sei un gay, non sei un uomo, non hai le palle".

Una situazione che aveva finito per minare il morale del consorte procurandogli "uno stato depressivo per la sua bassa virilità".

Tornando a quanto accaduto a Imola, da registrare la presa di posizione del consigliere comunale della Lega, Simone Carapia. "Il problema relativo a questi fenomeni è che la maggior parte delle vittime di genere maschile non denuncia – osserva l’esponente del Carroccio –. Questo un po’ a causa dello stereotipo di virilità che li accompagna, e un po’ per il timore di non essere nemmeno creduti. I numeri, quindi, sono sì più bassi di quelli relativi alle violenze sulle donne, ma si tenga presente che si parla solo di dati ufficiali, che non rispecchiano in toto la realtà. Non pretendo che si faccia un Consiglio comunale ad hoc per la violenza contro gli uomini, ma che si discuta in maniera equilibrata di violenza in generale, al fine di limitare questi casi al di là del sesso di appartenenza".