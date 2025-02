Tragico incidente sul lavoro. Schiacciato da un furgone. Muore a 36 anni a casa dell’amico

Si chiamava Antonino Currò aveva 36 anni e risiedeva a Imola l’uomo che nel primo pomeriggio di ieri, nelle pertinenze dell’abitazione di un amico in via Sagrati a Chiesanuova di Conselice, in provincia di Ravenna, ha tragicamente perso la vita, schiacciato dal peso di un furgone Mercedes Vito, sotto il quale pare stesse effettuando lavori di manutenzione. L’esatta dinamica dell’incidente, che è al vaglio del personale tecnico della Medicina del Lavoro dell’Ausl e dei Carabinieri della Stazione di Conselice (competente per territorio) è in corso di accertamento, ma sembrerebbe essere riconducibile all’improvviso cedimento o scivolamento del cric, o comunque di un’altra struttura di supporto utilizzata per sollevare il furgone.

La tragedia si è consumata intorno alle 12.30, nelle pertinenze di dell’abitazione di via Sagrati, traversa del tratto di via Coronella che da Chiesanuova di Conselice conduce alla ‘Cab Massari’. Sul posto, allertati dal proprietario dell’abitazione, è intervenuta un ‘ambulanza, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo (in un primo momento era stata allertata anche la gru proveniente dalla centrale operativa del 115 di Ravenna), a pattuglie del Carabinieri della Stazione di Conselice e ad altri mezzi che fanno capo alla Compagnia di Lugo. Presente sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale della Bassa Romagna.

In un campo situato a poche decine di metri dall’abitazione presso la quale è avvenuta la tragedia, è atterrato l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’ con a bordo il medico rianimatore. Per il 36enne originario di Messina non c’è stato però purtroppo nulla da fare. Troppo gravi infatti i traumi da schiacciamento riportati nel pauroso infortunio. Del gravissimo episodio è stato infornato il pm di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna.

lu.sca.