"Traguardo vicino. Poi il lavoro"

"Poteva andare decisamente peggio", commenta Federico Nocera, studente della VG dell’indirizzo Sistemi informativi aziendali all’istituto tecnico di ragioneria, con un’espressione sollevata ma ancora stanca dopo l’ultimo giorno di scuola. "Diciamo che la parte più impegnativa sembra essersi conclusa – prosegue speranzoso il giovane –. Da settembre però si comincia a lavorare, di studiare non mi va più".

"Ho bisogno di fare qualcosa di diverso, di iniziare a mettere in pratica quello che ho imparato. Stare ancora sui libri non fa per me", conclude mentre si sistema lo zaino in spalla e si incammina verso la fermata dell’autobus.