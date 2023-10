‘Trame’, alla scoperta degli antichi monumenti

La decima edizione di ‘Trame’ ha in programma per domenica un nuovo appuntamento alla scoperta del territorio. Dalle 16, con partenza dalla Rocca di Bagnara di Romagna e arrivo al Torrione di Bubano, spazio alla visita guidata e presentazione itinerante in compagnia dell’autrice imolese Lisa Laffi e Lisa Emiliani. Dopo il percorso all’interno del museo del castello del paese romagnolo, spostamento in direzione del celebre monumento della frazione mordanese. L’evento è su prenotazione (museodelcastello@comune.bagnaradiromagna.ra.it) con biglietto d’ingresso alla Rocca.