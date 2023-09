Trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali: ecco le firme

Sono oltre 350 le firme raccolte per l’iniziativa ‘Caro sindaco trascrivi’ promossa da +Europa e Radicali Italiani con la quale si chiede al primo cittadino Marco Panieri di procedere con le registrazioni anagrafiche dei figli delle coppie omogenitoriali, "indicando come genitori entrambe le persone che si sono assunte la responsabilità della procreazione del bambino". Lo riferisce Fabio Ehrenhofer, imolese, membro del consiglio direttivo di +Europa Bologna.

"Ad aprile abbiamo inviato la mozione ai gruppi consiliari – ricorda Ehrenhofer –. Purtroppo non abbiamo ricevuto risposta. Così, insieme a Luigi Minoccari e a un gruppo di ragazzi attivisti della nostra città, ci siamo mobilitati e abbiamo deciso di lanciare anche ad Imola una raccolta firme sul territorio per sostenere la mozione".

Soddisfatto dell’esito dell’iniziativa lo stesso Minoccari. "Chiediamo al sindaco di tutelare i figli di qualsiasi coppia registrando entrambi i genitori, a prescindere dal loro sesso - racconta -. I bambini delle famiglie arcobaleno hanno il diritto di essere riconosciuti come tutti gli altri, non possiamo permettere che esistano bambini di serie A e bambini di serie B".

Sostengono l’iniziativa, portati avanti in vari Comuni italiani, anche Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma oggi presidente di +Europa ("Anche gli imolesi, così come la società civile in generale, sono molto più avanti della politica e di questo occorre tenerne conto") e Alessio Zini, segretario di +Europa Bologna, secondo il quale "non si può fare finta che la realtà non esista: la famiglia ha diverse forme e deve prevalere il principio di tutela del minore e dei suoi affetti".