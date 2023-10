Trasferito lo sportello ’Carta Smeraldo’

Raccolta differenziata, lo sportello si trasferisce e amplia gli orari. Il Comune fa sapere che per gli utenti di Castel San Pietro Terme, lo sportello per la distribuzione delle tessere denominate ‘Carta Smeraldo’ che si utilizzano per la raccolta differenziata si è trasferito a partire dal 9 ottobre 2023 all’Ecosportello Hera in viale Roma 25. Lo sportello è aperto nei seguenti giorni: lunedì, martedì e mercoledì ore 8,30-10 e 14-17 (mentre prima lo sportello era collocato in Municipio e aperto solo il mercoledì mattina). Rimangono invece invariati collocazione e orari dello sportello per la distribuzione delle tessere a Osteria Grande, nel Centro Civico in viale Broccoli 41, aperto il martedì dalle ore 15 alle ore 18. Per altre informazioni: Hera - Servizio Clienti Famiglie numero verde 800 999 500 dal lunedì al venerdì ore 8-22, e il sabato ore 8-18. Sito internet: www.gruppohera.it.