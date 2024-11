"Trasformiamo l’ex scuola Pascoli nella Casa delle associazioni"

"Salviamo dalla demolizione l’ex scuola Pascoli trasformandola nella Casa delle Associazioni a Bellaria Igea Marina". La proposta viene da Jacopo Vasini (Cambiamo). "Negli ultimi anni la chiusura della saletta verde in Comune – aggiunge – ha privato i cittadini di un importante spazio pubblico per riunioni e conferenze, sostituibile solo col salone al Palaturismo, disponibile solo a pagamento e gestito da Verdeblu". Con l’avvio della costruzione della nuova scuola elementare, all’ex Maf di via Bellini, saranno abbattute le vetuste scuole Pascoli e Carducci, infatti, verranno demolite per rispettare i requisiti del bando Pnrr, ma oggi l’edificio della Pascoli, liberato dall’accorpamento delle classi al plesso Carducci, è vuoto e abbandonato.

"Come lista civica Cambiamo – prosegue l’opposizione – proponiamo che i locali dell’ex scuola Pascoli siano temporaneamente utilizzati per ospitare la prima Casa delle Associazioni della città, uno spazio dedicato alle realtà associative di Bellaria Igea Marina dove svolgere le proprie attività in un ambiente adeguato e accessibile".

Durante la seduta del consiglio comunale di settembre, il capogruppo Jacopo Vasini ha formalmente chiesto all’amministrazione comunale di rendere disponibili i locali della ex scuola Pascoli per questo scopo. "Tuttavia, ad oggi – prosegue Cambiamo – gli spazi rimangono chiusi e inutilizzati. Il nostro impegno come lista civica è lavorare per la realizzazione di una sede definitiva della Casa delle Associazioni nell’area della scuola Carducci, un luogo centrale per la comunità e di vitale importanza per la cittadinanza".

m.gra.