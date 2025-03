Traslocano le anatre del laghetto

Traslocano all’oasi Aquae mundi di Russi (Ravenna) le ‘anatre mute’ del laghetto nel parco Acque Minerali. L’intervento, hanno spiegato ieri dal Comune, è stato deciso dopo un censimento da parte dell’ufficio Ambiente dal quale è emerso come i due gruppi più numerosi in zona siano la specie selvatica ‘germano’ e le ‘anatre mute’: animali domestici, questi ultimi, collocati nel laghetto da "persone non autorizzate ed estranee all’Amministrazione", hanno aggiunto ieri dal Municipio, annunciando che nei prossimi giorni saranno collocati dei cartelli per vietare di dare cibo agli anatidi presenti in quanto alcune tipologie di alimenti rischierebbero di comprometterne la salute. "Entrare in contatto con la natura è il primo passo per imparare ad amarla e a prendersene cura", le parole dell’assessora all’Ambiente, Elisa Spada. Soddisfatto anche il comitato Amici del parco Acque minerali. "Questo spostamento rappresenta un passo fondamentale per il benessere degli animali che continuano a popolare l’area, così come per la salvaguardia della biodiversità che arricchisce questo importante spazio verde – sottolinea il gruppo che da tempo si batte per migliorare le condizioni delle Acque minerali –. Il Comitato, nonostante i difficili ostacoli incontrati lungo il cammino, continua a lottare per il rispetto e la tutela del parco, nella speranza che questo sia solo l’inizio di un nuovo capitolo di benessere per tutti gli esseri viventi che lo abitano".