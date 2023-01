"Trasparenza sugli sconti"

Al via domani i saldi invernali. Confesercenti, come ogni anno, invita negozianti e consumatori a tenere conto del decalogo dei buoni saldi stilato per fare shopping in tutta sicurezza: attendere il periodo ufficiale dei saldi, evidenziare l’oscillazione dello sconto praticato, non esibire sconti generici riferiti poi soltanto ad alcuni articoli, separare in modo chiaro le merci offerte a prezzi di saldo da quelle poste in vendita alle condizioni normali, evidenziare il prezzo originario e quello scontato dei prodotti posti in saldo, accettare pagamenti con pagobancomat e carte di credito, rendere visibile l’interno del negozio, rendersi disponibili a sostituire la merce anche se acquistata nel periodo dei saldi, effettuare le riparazioni, se richieste dal cliente.