Trasporti, lunedì sindacati di base in sciopero Il sindacato generale di base Sgb aderisce allo sciopero nazionale di lunedì 18 settembre. Per i mezzi urbani, suburbani e extraurbani del bacino di Bologna garantite solo corse dal capolinea centrale verso periferia, mentre per Imola tutte le corse complete fino alle 8.20 al mattino e fino alle 19.20 alla sera.