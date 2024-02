Trattori, nuovo blocco dell’A14 in vista: ecco quando

Imola, 8 febbraio 2024 – Una giornata di ’calma apparente’ per preparare l’ennesima mobilitazione. Ieri pomeriggio, infatti, gli agricoltori che ’presidiano’ il casello A14 di Castel San Pietro hanno deposto momentaneamente le ’armi’ o, meglio, hanno parcheggiato i trattori per prendersi una giornata di riposo.

La rabbia dei trattori: nuovo blocco in A14 a Castel San Pietro: ecco quando

Riposo riferito solo e unicamente alle proteste, però. Dopo il presidio all’ingresso del casello di lunedì e l’occupazione sulla San Carlo di martedì, molti agricoltori infatti hanno approfittato della giornata di ieri per andare a seminare e lavorare nei propri i campi. Questo perché, nonostante il presidio, le attività devono andare avanti e non possono arrestarsi. Durante i momento di tranquillità, qualcuno ne ha approfittato per raccontare la sua storia e l’esperienza dei giorni precedenti.

"Lunedì mi sono fermata a dormire – racconta Nicole Ferrari, giovane agricoltrice –. Sono stati pomeriggio intensi. Ieri (l’altro giorno ndr ) è stata una giornata tosta, ma emozionante. Credo che il corteo di trattori sia stato molto scenico da vedere". L’agricoltrice di Molinella non manca però di esprimere la sua preoccupazione per il futuro dell’azienda per cui lavora. "Non so come proseguiranno le cose se i prezzi continuano ad aumentare così", dice infatti con amarezza.

Tra un trattore e un altro, sopra un cumulo di fieno, riecheggia un cartello che esprime proprio il problema dell’inflazione e del sovrapprezzo. Un problema che rischia di eliminare il settore primario. La speranza del movimento rimane sempre quella di attirare l’attenzione della politica.

«In televisione ci dedicano ancora troppo poco spazio – riprende sempre Nicole –. Anche se c’è da dire che da parte dei cittadini c’è molta consapevolezza. Si è visto dai sorrisi e dalle manifestazioni di solidarietà degli automobilisti".

La tregua di ieri, quindi, è stata solo momentanea: tra un banchetto di piadina fritta e un altro, non sono mancati numerosi raggruppamenti di agricoltori. Confronti e riunioni con l’obiettivo di organizzare il prossimo presidio. Proprio per questo motivo, nel pomeriggio di oggi, si prevedono nuovi rallentamenti e nuove proteste che potrebbero creare disagi tra il casello e l’outlet di Castel Guelfo, verso l’azienda di Alce Nero. Un altro modo per accendere i riflettori sul mondo agricolo da anni in difficoltà.