Traumi e disagi nell’incontro al Rotary Club

La paura come punto di partenza per comprendere il disagio e la devianza. È stato questo il cuore della relazione che il maggiore Domenico Lavigna, comandante della compagnia carabinieri di Imola, ha tenuto nei giorni scorsi al Rotary Club, in un incontro che ha messo al centro la sicurezza e il ruolo dell’Arma sul territorio.

Accompagnato dal capitano Gino Lifrieri, comandante del nucleo operativo radiomobile, Lavigna ha aperto la serata con un esercizio di riflessione collettiva sul tema della paura, coinvolgendo direttamente i soci. L’obiettivo era evidenziare come la componente umana sia imprescindibile nel lavoro quotidiano dei carabinieri, soprattutto nel rapporto con le vittime. Nella sua analisi, il maggiore ha mostrato la correlazione tra paure, traumi, disagi e comportamenti devianti, fino a sfociare nella criminalità.

A seguire, il comandante ha illustrato l’attività di prevenzione portata avanti dall’Arma, che si traduce in azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, finalizzate a diffondere la cultura della legalità e a rafforzare la fiducia dei cittadini.

L’incontro si è chiuso con le parole del presidente del Rotary Club di Imola, Fabrizio Miccoli. "Ringraziamo il maggiore Lavigna, già insignito del massimo riconoscimento rotariano ‘Paul Harris Fellow’, per aver dedicato un momento di formazione ed informazione al Rotary Club di Imola – le parole di Miccoli –. Una preziosa opportunità per il Club di dialogo autorevole sul proprio territorio, per rimanere impegnati nella costruzione del bene e nella condivisione del pensiero critico su quanto ci accade attorno".