Travolti da auto e furgone. Due ciclisti all’ospedale. Conducenti sotto la lente

Paura nel pomeriggio di ieri per un ciclista, trasportato in ospedale dopo essere stato investito da un Suv. ll veicolo Toyota Rav 4, condotto da B.V., 68enne residente a Imola, stava circolando in via I Maggio con direzione da Imola verso Ferrara quando, giunto all’incrocio con via Nicoli, ha svoltato in quest’ultima urtando una bicicletta elettrica che circolava in direzione opposta. L’urto ha interessato la parte anteriore dell’autovettura e la parte laterale sinistra del velocipede e il cittadino in sella al velocipide, D.V., 41 anni, residente in città, è stato trasportato all’Ospedale Maggiore dai sanitari del 118 avvisati da chi ha assistito all’incidente e giunti sul posto in pochi minuti.

Il veicolo non ha riportato gravi danni data la velocità ridotta, ma l’impatto con il terreno della persona alla guida della bicicletta è stato piuttosto violento procurandogli ferite di media gravità. L’esatta dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale del Nuovo circondario imolese che hanno gestito il traffico nei minuti successivi all’incidente.

Un altro incidente che ha visto coinvolto l’ennesimo ciclista si è invece verificato, sempre nel pomeriggio, in via Laguna dove un corriere alla guida di un Ford Transit (F.L.P. le iniziali, 32enne residente a Imola) circolava appunto in via Laguna con direzione da Ferrara verso Imola, quando, giunto all’intersezione con via Turati, regolata da segnale di stop, la attraversava investendo un ciclista, S.R., 61 enne residente a Imola che invece stava circolando in via Turari con direzione da Faenza verso Imola. L’uomo stato trasportato dal 118 in codice 2 all’ospedale di Imola.