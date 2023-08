Travolto sulle strisce Grave un 65enne

Un uomo di 65 anni è stato investito da un’auto ieri poco dopo le 10 all’angolo fra via Croce Coperta e via Gaddoni: l’uomo stava attraversando sulle strisce quando la vettura, una Opel Meriva guidata da un 75enne, l’ha travolto in pieno e l’ha sbalzato a terra.

Il 65enne è rimasto ferito in modo molto grave e ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenute le pattuglie della polizia municipale.