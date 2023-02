Tre chili di coca e ’fumo’, pusher in manette

di Gabriele Tassi

Il tavolo della cucina eletto a ’bancone’ della droga. La casa di un imolese si era trasformata in una sorta di magazzino dello spaccio: coca e hashish lì si misuravano a chili. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti "per oltre centomila euro", spiegano gli uomini agli ordini del dirigente Luciano Di Prisco. A finire in manette un quarantenne residente in città, con alle spalle precedenti di polizia specifici.

Alta l’attenzione sotto l’Orologio in tema di stupefacenti negli ultimi tempi, dopo svariate operazioni che hanno visto finire nei guai pure un commerciante del centro storico, dietro al bancone di un ortofrutta.

Diverso invece il caso del quarantenne pregiudicato: gli agenti da tempo lo tenevano d’occhio, pensando potesse essere collegato ad attività di spaccio. E così hanno deciso di seguirne le mosse, questa volta in modo più approfondito. Prima un’intensa attività di indagine, poi, si sono presentati sotto casa del quarantenne; ed è scattata la perquisizione domiciliare.

Sul tavolo di cucina dell’appartamento, un vero e proprio ’tesoro’ in materia di spaccio. Un pacchetto di polvere bianca avvolto nel celophane – un chilo di cocaina, di quella purissima, ancora da tagliare –, e un altro incarto, con all’interno diversi panetti di hashish, per due chili totali.

Una grandissima quantità di materiale, che una volta immesso sulla piazza imolese, avrebbe potuto fruttare decine e decine di migliaia di euro, "centomila almeno" per quanto riguarda il panetto di cocaina, una volta tagliato e ’moltiplicato’ in tantissime dosi pronte a invadere la città. Si stimano invece "circa ventimila euro" per il panetto da due chili di hashish, trovato anch’esso nella cucina.

E non è finita qui, perché accanto a quel tavolo i poliziotti hanno rinvenuto quello che potrebbe essere un presunto cliente. Si tratta di un imolese di 53 anni, incensurato, finito adesso a sua volta nei guai. Sì, perché gli agenti, in casa sua hanno trovato 42 grammi di hashish e lo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel frattempo al quarantenne arrestato sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari, che durante la perquisizione continuavano a squillare ininterrottamente (nuovi potenziali clienti?).

Tra i muri del commissariato la speranza è quella di poter risalire, tramite gli smartphone, alla ’testa del serpente’, ovvero a chiunque possa aver venduto una così grande quantitativo di sostanze al quarantenne. L’uomo, imolese d’adozione, è finito ieri in carcere dopo la convalida del suo arresto.