Tre comici a favore degli sfollati

Ci sarà spazio anche per la beneficenza nello spettacolo che martedì 27 alle 21 porterà in Autodromo i comici Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi. Studio’s, organizzatore dell’evento, ha annunciato che devoleverà parte dell’incasso alle zone alluvionate. Sul palco dell’Enzo e Dino Ferrari è atteso "il meglio della comicità emiliano-romagnola per la prima volta insieme in uno show senza precedenti", assicurano i promotori della serata. Biglietti in vendita su Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket e Boxerticket. Pochi i tagliandi ancora disponibili sui tremila messi in vendita (prezzi da 25 a 40 euro).

Del resto, si tratta di tre comici particolarmente amati a queste latitudini. Cevoli, Pizzocchi e Giacobazzi, insieme in questo tour estivo, si sono esibiti numerose volte a Imola e dintorni. Cevoli, in particolare, ha divertito piazza Matteotti a maggio 2022, in occasione di un’iniziativa in centro storico, per poi partecipare a novembre dello scorso anno a uno spettacolo di beneficenza al teatro dell’Osservanza. Pizzocchi ha invece conquistato a più riprese il pubblico della rassegna estiva ‘La Centrale della birra’, altra manifestazione che strizza sempre l’occhio alla solidarietà. Infine Giacobazzi, protagonista a fine 2021 di uno spettacolo, sempre all’Osservanza, il cui ricavato andò all’ospedale di Montecatone.