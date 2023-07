Tre Comuni in Romagna Uniti per Sostenere le Famiglie Alluvionate

Tre comuni uniti sotto il segno della solidarietà per guardare avanti dopo l’emergenza. Così, qualche settimana fa, i rappresentanti dei municipi di Mordano, Castel Guelfo e Bagnara sono partiti in direzione di Zampine, località nel territorio di Stienta in provincia di Rovigo, per partecipare ad una serata di raccolta fondi a supporto delle famiglie alluvionate. Un invito, caldeggiato dall’ex ministro Giuliano Poletti, arrivato dal Circolo Arci Uisp Zampine in azione presso la sala polivalente Quattro Lamiere.

Il ricavato? Oltre 4.3mila euro frutto della generosità degli amici veneti e con il contributo di Coop Reno. I fondi sono stati poi convertiti in buoni spesa da utilizzare presso i punti vendita di Coop Reno, realtà presente a Bagnara e Castel Guelfo. I criteri di distribuzione dei tagliandi, che saranno divisi in parti uguali, verranno definiti nei prossimi giorni ma è già certo il coinvolgimento operativo di alcune associazioni della zona. Un percorso virtuoso che, nel periodo dell’alluvione, ha intensificato i rapporti collaborativi tra i tre enti pubblici per fronteggiare i molteplici disagi causati dalla calamità naturale. La continua interazione tra i sindaci Nicola Tassinari, Claudio Franceschi e Mattia Galli ha permesso di strutturare un ponte di confronto e condivisione utile per gestire anche le delicate fasi emotive dell’ultimo mese. Non meno significativa la sensibilità di Coop Reno, da sempre attenta alle campagne solidali ed alle necessità delle comunità della zona, e di quel circolo veneto che ha teso la mano alla Romagna.

Mattia Grandi