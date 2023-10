Tre ditte e volontari rifanno i cancelli al nido

Un bel biglietto da visita per le famiglie dei piccoli fruitori dell’asilo nido comunale ‘Remo Ferdori’ di Borgo Tossignano. Hanno letteralmente cambiato faccia i due cancelli in ferro posti all’ingresso del plesso scolastico del paese. Colpo d’occhio estetico rinnovato, e anche un punto in più a favore della sicurezza, per i varchi d’accesso alla struttura situata al numero 1 di via Largo Gruppo di Combattimento Folgore. Da qualche giorno, infatti, sono stati riqualificati il grande cancello carrabile e quello per il passaggio pedonale ormai segnati dall’usura e dal logorio del tempo. Così, grazie al sostegno delle tre aziende imolesi Falco Srl, Finver e Chal Copisteria, impegnate rispettivamente nelle fasi di lavorazione del ferro, verniciatura e grafica delle due aperture, il progetto ha preso forma con tanto di decorazioni colorate e simpatico messaggio di benvenuto.

Un’iniziativa virtuosa, ideata dal volontario Massimo Vincenti, che ha lasciato letteralmente a bocca aperta genitori e bimbi del servizio educativo d’infanzia borghigiano. "L’amministrazione comunale desidera ringraziare le tre ditte di Imola per aver interamente sostenuto le lavorazioni di riqualificazione dei cancelli del nostro asilo nido – ha detto il sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini –. Un piccolo, ma significativo, gesto che rimarca l’importanza, la sensibilità e l’attenzione della comunità per la cura, il decoro ed il mantenimento del patrimonio pubblico. Una mano tesa arrivata da qualche chilometro di distanza dalla vallata e, per questo, ancora più apprezzabile". Non solo. "Come municipio sosteniamo con decisione il volontariato, un autentico valore aggiunto e una risorsa utilissima a qualsiasi latitudine – ha concluso il primo cittadino -. In tal senso, la nostra amministrazione ha previsto e regolamentato un apposito elenco dei volontari. Un’opportunità in più per chi desidera supportare l’azione dell’ente nella salvaguardia del bene comune e impiegare il proprio tempo a beneficio del prossimo".