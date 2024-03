Tre domeniche con spettacoli per i piccoli ’Bimbi in festa’ comincia domenica

Tre domeniche ad ingresso gratuito dedicate ai più piccoli in Piazza Libertà a Toscanella. Parte la rassegna ‘Bimbi in Festa’, realizzata dalla Pro Loco di Dozza con il patrocinio del municipio e la collaborazione delle scuole locali, tra spettacoli di animazione musicale e burattini. L’evento per i giovanissimi tra 4 e 10 anni e per le loro famiglie. Si inizia domenica, alle 16.30, con ‘Siamo in onda’ insieme alla compagnia della Ghironda. Bis il 14 aprile con ‘Arriva il capobanda, con tutta la sua banda’ e il 28 con il ‘Gran festival della Ghironda’. Merenda per tutti al termine di ogni appuntamento