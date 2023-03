Tre giorni di Camper fest sul circuito

Conto alla rovescia per Imola Camper Fest, in programma dal 14 al 16 aprile in Autodromo. Si tratta di un nuovo appuntamento dedicato agli appassionati del settore, con oltre 300 prenotazioni. L’Enzo e Dino Ferrari sarà aperto al pubblico nelle due giornate, con tante attività libere e organizzate. Camperisti, visitatori e semplici curiosi potranno percorrere la pista a piedi o in bicicletta sia sabato che domenica e visitare i box dove saranno presenti con stand, aziende produttrici di accessori camper e campeggio, equipaggiamenti, mezzi e abbigliamento tecnico per il turismo all’aperto.

Ci sarà il Villaggio dei camperisti, con partecipazione stimata di 350 campercaravanvan (a oggi prenotati il 70% dei posti). Previste aree Expo (in vetrina nuovi camper, produttori di accessori); Turismo (proposte di cammini, ciclovie, parchi, campeggi, mare e appennino); Eventi del territorio (presentazione dei vari appuntamenti 2023 di Comuni, Pro loco e associazioni); Prodotti tipici; Ristorazione; Villaggio dei giochi di una volta, dedicato ai bambini. In programma anche visite guidate in centro, escursioni sul territorio e degustazione di prodotti tipici. Nella sala del museo Checco Costa la mostra ‘Biciclette storiche’ da una collezione privata.

"Lo spirito è quello di una festa di una comunità accogliente che riceve i camperisti in Autodromo per rivelarne storie spazi e argomenti tematici – spiegano gli organizzatori – e invita in centro storico con le visite guidate organizzate e la partecipazione degli operatori che predisporranno iniziative dedicate a titolo ‘Camperisti in centro’ in collaborazione con Ascom".

Sempre nelle parole degli ideatori dell’iniziativa siamo di fronte a "un importante gioco di squadra partito dalla convergenza di due realtà: l’Associazione campeggiatori imolesi, già organizzatori negli anni scorsi di raduni in coincidenza con i Fantaveicoli e un gruppo di aziende imolesi". C’è il sostegno di Formula Imola, Comune, Regione e società di promozione turistica IF. Nel gruppo di lavoro è presente come volontario un esperto camperista, l’ex ministro Giuliano Poletti, impegnato nell’area ristorazione.