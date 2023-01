Tre linee d’azione per sostenere il settore

Pierangelo

Raffini*

agricoltura per il Nuovo Circondario Imolese vale più del 20% dell’economia del territorio. Nonostante le pesanti difficoltà che incontra il settore - eventi atmosferici, Covid, guerra, costi materie prime e caro bollette - il numero di imprese è sempre importante. Come Comune non abbiamo molti strumenti con cui agire, contrariamente a Regione, Governo e UE. Per essere al fianco degli agricoltori e delle loro associazioni e fornire loro un supporto possiamo utilizzare tre leve: promozione, contributi di competenza e attività di “lobby”. Per la promozione, oltre alla apprezzata Fiera agricola del Santerno, le imprese agricole vengono sempre più coinvolte nelle attività organizzate in centro storico e nei grandi eventi, oltre che nel Baccanale e nel Mercato della Terra. Sempre importanti anche le tre giornate nel mercato ortofrutticolo. Inoltre, è appena partito ‘Dal Cuore di Imola’, un progetto ambizioso e impegnativo, che vuole valorizzare nel mondo i prodotti tipici di tutto il circondario e mettere in relazione l’impresa agricola, tramite il distributore, per arrivare sugli scaffali dei supermercati. Sul tema dei contributi il Comune ha a disposizione cifre ridotte, con cui finanzia Agrifidi, il Consorzio Fidi riconosciuto da tutte le associazioni di categoria. Il contributo che eroghiamo va ad abbattere ulteriormente il tasso di interesse delle imprese agricole imolesi che intendono fare investimenti. Risorse ridotte, ma che consentono di decuplicare gli investimenti realizzati. Infine c’è l’attività di confronto e di ‘lobby’: incontri periodici con le Associazioni per mantenere il polso della situazione e un Tavolo verde circondariale in cui si incontrano anche i Consorzi di Bonifica e tutti gli assessori all’agricoltura. Da qui si esprime l’attività di sensibilizzazione verso la Regione, come è accaduto pochi giorni fa, quando abbiamo incontrato l’assessore regionale Alessio Mammi, ponendo al centro il potenziamento dei bacini idrici.

*Assessore all’Agricoltura