Tre ‘maghi’ del falso Creavano orologi con marchi contraffatti Denunciati dalla Finanza

La Guardia di Finanza di Bologna ha individuato tre laboratori, tra Imola e Castel San Pietro, utilizzati per creare orologi da parete con marchi contraffatti. Gli orologi venivano realizzati con pantografi, intagliatori e macchine laser che, con l’ausilio di specifici software, permettevano di incidere, su vinili ormai inutilizzati, qualsiasi figura o immagine.

I prodotti realizzati riproducevano prevalentemente marchi e loghi di cantanti, gruppi musicali, film, serie tv, case automobilistiche, squadre di calcio e di basket, oltre a personaggi vari del mondo dello spettacolo. Il tutto, chiaramente, in barba a qualsiasi rispetto del diritto di sfruttamento dell’immagine (i soli marchi delle squadre di calcio movimentano centinaia di migliaia di euro l’anno, venendo impressi su decine di gadget differenti in tutta Italia).

Gli stessi orologi venivano venduti anche online, anche tramite i social media, con tanto di spedizione oppure presso fiere a carattere locale. Gli oltre 450 orologi rinvenuti nei laboratori, già pronti per la commercializzazione, così come i sei macchinari, i computer e oltre 2.400 adesivi di squadre di calcio, sono stati sequestrati, mentre i responsabili sono stati denunciati per contraffazione. Il materiale posto sotto sequestro vale alcune decine di migliaia di euro.

I finanzieri di Imola, oltre a raccogliere gli elementi di prova a carico dei tre presunti responsabili, stanno analizzando il materiale sottoposto a sequestro per ricostruire anche la loro posizione fiscale.

Infatti, sebbene in due siano titolari di partita Iva, il terzo, per quanto riguarda la produzione e vendita di orologi era del tutto sconosciuto al fisco. Al di là dei possibili reati in materia fiscale, chi viene giudicato in maniera definitiva colpevole di contraffazione risca da uno a quattro anni di reclusione e una multa da 3.500 a 35mila euro.