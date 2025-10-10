Tre Monti, circuito pronto ad aprire le porte

"Vedere migliaia di atleti, famiglie e appassionati correre lungo il nostro circuito e tra le colline imolesi è sempre un momento di grande emozione, che celebra al meglio il legame tra l’autodromo, la città e il territorio". A dirlo è Pietro Benvenuti, direttore generale del circuito, in vista del ritorno del Giro dei Tre Monti, che farà tappa all’Enzo e Dino Ferrari sabato 18 e domenica 19 ottobre per la sua 56esima edizione.

"Una manifestazione che rappresenta una delle tradizioni sportive più sentite del nostro territorio e un appuntamento di grande valore per la comunità – sottolinea Benvenuti –. L’Autodromo non è solo un tempio della velocità, ma anche un luogo aperto allo sport in tutte le sue forme, dove la passione e l’impegno si uniscono per promuovere uno stile di vita sano e inclusivo. Desidero ringraziare l’Atletica Imola Sacmi-Avis, il Comune e tutti i volontari che rendono possibile ogni anno questa straordinaria manifestazione, simbolo di partecipazione, sportività e identità locale".

Plaude all’evento anche l’ex vicesindaco Fabrizio Castellari, oggi consigliere regionale. "L’Emilia-Romagna ha nello sport praticato e nella promozione dell’attività motoria a tutti i livelli un punto di forza su cui consolidare il presente e costruire il futuro, a partire dalle nuove generazioni – le parole di Castellari –. Il Giro dei Tre Monti è sport praticato e vissuto, è momento di socialità e di amicizia, un appuntamento atteso da atleti, gruppi sportivi e famiglie. È anche un’occasione per scoprire e riscoprire la bellezza delle nostre prime colline, che ogni volta sanno regalarci emozioni nuove e genuine".