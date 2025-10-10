Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Imola
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteBoati Maestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusChef emiliano romagnoli
Acquista il giornale
CronacaTre Monti, circuito pronto ad aprire le porte
10 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Imola
  3. Cronaca
  4. Tre Monti, circuito pronto ad aprire le porte

Tre Monti, circuito pronto ad aprire le porte

"Vedere migliaia di atleti, famiglie e appassionati correre lungo il nostro circuito e tra le colline imolesi è sempre un...

"Vedere migliaia di atleti, famiglie e appassionati correre lungo il nostro circuito e tra le colline imolesi è sempre un...

"Vedere migliaia di atleti, famiglie e appassionati correre lungo il nostro circuito e tra le colline imolesi è sempre un...

Per approfondire:

"Vedere migliaia di atleti, famiglie e appassionati correre lungo il nostro circuito e tra le colline imolesi è sempre un momento di grande emozione, che celebra al meglio il legame tra l’autodromo, la città e il territorio". A dirlo è Pietro Benvenuti, direttore generale del circuito, in vista del ritorno del Giro dei Tre Monti, che farà tappa all’Enzo e Dino Ferrari sabato 18 e domenica 19 ottobre per la sua 56esima edizione.

"Una manifestazione che rappresenta una delle tradizioni sportive più sentite del nostro territorio e un appuntamento di grande valore per la comunità – sottolinea Benvenuti –. L’Autodromo non è solo un tempio della velocità, ma anche un luogo aperto allo sport in tutte le sue forme, dove la passione e l’impegno si uniscono per promuovere uno stile di vita sano e inclusivo. Desidero ringraziare l’Atletica Imola Sacmi-Avis, il Comune e tutti i volontari che rendono possibile ogni anno questa straordinaria manifestazione, simbolo di partecipazione, sportività e identità locale".

Plaude all’evento anche l’ex vicesindaco Fabrizio Castellari, oggi consigliere regionale. "L’Emilia-Romagna ha nello sport praticato e nella promozione dell’attività motoria a tutti i livelli un punto di forza su cui consolidare il presente e costruire il futuro, a partire dalle nuove generazioni – le parole di Castellari –. Il Giro dei Tre Monti è sport praticato e vissuto, è momento di socialità e di amicizia, un appuntamento atteso da atleti, gruppi sportivi e famiglie. È anche un’occasione per scoprire e riscoprire la bellezza delle nostre prime colline, che ogni volta sanno regalarci emozioni nuove e genuine".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata