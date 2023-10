Tre Monti, vince la ’linea verde’. E oggi è il turno dei grandi

In Autodromo è il giorno della 54esima edizione del Giro dei Tre Monti, tradizionale gara da podistica organizzata anche quest’anno dall’Atletica Imola Sacmi-Avis.

Alla gara competitiva da 15,3 chilometri (iscrizioni chiuse da alcuni giorni) prenderanno parte in 528, un numero in linea con lo scorso anno.

Alla camminata ludico-sportiva, alla quale ci si può iscrivere anche questa mattina, si registrano invece un centinaio di partecipanti in più rispetto al 2022. Al momento i partenti sono 650, ma il numero è destinato a lievitare: potranno scegliere se fare una passeggiata del circuito (4,9 chilometri) oppure affrontare il tracciato collinare sul quale si misurano anche gli agonisti. Partenza alle 9.30 per tutti, con gli amatori in coda.

Ieri in Autodromo il prologo che ha visto impegnati oltre 200 giovani e giovanissimi del territorio per la gara ‘Promesse di Romagna’ rivolta anche alle scuole della città, con gli istituti 6, 7 e 5 saliti sui tre gradini del podio in quanto hanno portato in pista il maggior numero di studenti.

"Una partecipazione bella e folta di giovanissimi ha caratterizzato la gara, ottimo preludio alla competizione che dopo gli anni della pandemia ambisce a ritrovare il suo grande parterre di sportivi e appassionati – commenta Fabrizio Castellari, vice sindaco e assessore alla Scuola, che ha premiato i vincitori –. Lo sport e la corsa sono parte fondamentale dell’educazione motoria che coinvolge i giovani fin dai primi anni di scuola. Quanto alla Tre Monti, è una manifestazione che da sempre sa tenere insieme una prova agonistica di alto livello con una partecipazione molto ampia e diffusa da parte delle famiglie imolesi. Per questo, il Giro dei Tre Monti da oltre 50 anni è parte della storia di Imola e non solo di quella sportiva. È un’occasione per tante persone di ritrovarsi, all’insegna dello sport, lungo un bellissimo percorso, molto suggestivo dal punto di vista naturalistico e ambientale".

r. c.