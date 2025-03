Tre nuovi volontari per i Vigili del fuoco

Qualche giorno fa, presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, si è tenuto l’esame finale per i nuovi Vigili Volontari della Provincia di Bologna. Tre ragazzi, Jacopo Bertacchini (31 anni), Francesco Fabbri (30) e Luca De Cata (40), inizieranno un nuovo percorso presso il Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco della Valle del Santerno a Fontanelice. Un’ottima notizia per il presidio dei pompieri della collina, grazie anche al lavoro sviluppato dall’amministrazione comunale fontanese guidata dal sindaco Gabriele Meluzzi, risorsa fondamentale per fronteggiare le tante emergenze in area montana.