Tre panchine per riflettere al Parco delle Mondine

Volontariato e attività giovanili non si fermano mai a Medicina. Il sindaco Matteo Montanari insieme all’assessore Lorenzo Monti ha partecipato sabato scorso all’inaugurazione delle panchine riqualificate dalle ragazze e dai ragazzi dell’Associazione La Strada insieme ai volontari di Avis Medicina e dell’Associazione PerLeDonne, supportati dal gruppo degli Artisti Erranti. L’iniziativa rientra nel progetto ’Medicina Bene Comune’ ed è finalizzata alla riqualificazione dell’arredo urbano presente all’interno del Parco delle Mondine. Nei mesi scorsi, le ragazze e i ragazzi hanno trasformato le panchine tramite la pulizia e la levigatura di sedute e schienali per poi dipingerne ognuna con un colore significativo diverso. Una panchina rossa come simbolo di vicinanza alle donne e a richiamo permanente del contrasto alla violenza di genere. Una panchina gialla dedicata alle donazioni del sangue e del plasma. Una panchina azzurra con disegni variegati che esprime la creatività dei giovani che hanno partecipato all’iniziativa. Inoltre, nel pomeriggio è stato presentato l’evento Terre di Mezzo che rientra nel progetto circondariale ’Open Up 3.0 – Spazi e Comunità’. Dalle 18 alle 23 presso il Magazzino Verde si sono svolte le iniziative coordinate da Officina Immaginata insieme ai giovani di Medicina e Castel Guelfo. "Il mondo del volontariato medicinese si conferma un prezioso alleato dell’amministrazione comunale – dichiara l’assessore al Volontariato e alle politiche giovanili Lorenzo Monti –. Il lavoro di quest’estate ha contribuito a coinvolgere ragazze e ragazzi nella rigenerazione dell’arredo di un importante parco e al tempo stesso sensibilizzare la popolazione a temi sociali".