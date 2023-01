Tredici serate di lezioni con la Cri per nuovi volontari del soccorso

Il comitato imolese della Croce rossa italiana organizza un nuovo corso di formazione obbligatorio, uguale per tutti, per diventare volontario. Serata di presentazione giovedì 9 febbraio alle 20 al centro sociale La Stalla (via Serraglio 20b). Saranno illustrati gli scopi dell’associazione, sarà presentato brevemente il comitato di Imola nonché il percorso formativo. E verrà consegnato il calendario del corso. Ci sarà la possibilità di iscriversi direttamente al corso anche al termine della presentazione. Il corso inizierà il 16 febbraio e consisterà in 13 incontri serali di un paio d’ore che si terranno nella sede di via Meloni 4 e si concluderanno entro marzo. Per partecipare al corso è necessario aver compiuto 14 anni. È inoltre necessario assumere l’impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale. Per i minorenni è richiesta l’autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la tutela.