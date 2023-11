"Tregua Finita: Maltempo in Arrivo sulla Toscana"

Una notte di tregua, ma da questa sera torna l’incubo maltempo. Dal tardo pomeriggio è infatti previsto l’ennesimo passaggio perturbato sul territorio. Secondo le previsioni le piogge dovrebbero essere meno intense di quelle dell’altra notte, ma, anche in questo caso, saranno in particolare sofferenza le aree di confine della Toscana, propio dove sorgono Sillaro e Santerno. Non va poi dimenticato che le nuove precipitazioni si abbatteranno su un terreno già intriso d’acqua. Insomma, l’allerta è d’obbligo. Particolarmente colpite – come confermano le previsioni di 3bmeteo – saranno in particolare le regioni del Nord e del versante tirrenico, mentre sulle Alpi nevicherà a tratti fin verso i 1200-1400 metri. Il tutto accompagnato da venti nuovamente molto forti tra Ostro, Libeccio e Ponente, con raffiche talora superiori ai 90-100 chilometri orari in particolare su Tirreno e crinali appenninici.

"Il passaggio del fronte sarà abbastanza rapido – confermano i meteorologi – tuttavia sono previste piogge talora abbondanti su terreni già intrisi d’acqua a causa delle recenti ondate di maltempo, quindi vi sarà il rischio di nuove criticità idrogeologiche".

Dalla prossima settimana, fortunatamente, sul nostro territorio, è atteso il ritorno del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi.