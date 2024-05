Trent’anni di volontariato. Festa ’Ausilio per la spesa’

Un gesto semplice e quotidiano con un grande significato e dal valore sociale immenso per chi lo compie e chi lo riceve. È quello che esattamente da 30 anni, vale a dire dal 25 maggio del 1994, fanno i soci Coop volontari del gruppo di Ausilio per la spesa di Imola, consegnando gratuitamente la spesa a domicilio alle persone che non possono muoversi da casa come nel caso di persone anziane o disabili. Dal 1994 a oggi il gruppo di Ausilio per la spesa a Imola ha consegnato 53mila spese a 900 utenti, portando come ‘supereroi di tutti i giorni’ oltre alla spesa anche un sorriso, ascolto e vicinanza umana e solidale a quanti per molteplici ragioni non possono uscire di casa. Il gruppo di Ausilio per la spesa di Imola ad oggi è composto da 35 volontarie e volontari che supportano oltre 30 utenti.

A Imola, Ausilio per la spesa è realizzato grazie alla collaborazione con le associazioni Auser e No Sprechi e con l’Asp – Azienda servizi alla persona del Circondario. Il progetto di Ausilio per la spesa e il gruppo dei volontari di Imola rappresenta oggi un patrimonio distintivo di Coop Alleanza 3.0, che si impegna a garantire ai volontari spazi, mezzi e supporto. Sarà inaugurata questa mattina alle 10 all’ipercoop Centro Leonardo la mostra fotografica ‘Ieri oggi e domani: 30 anni di Ausilio a Imola’ dedicata alla trentennale attività del gruppo. L’appuntamento vedrà la partecipazione delle istituzioni locali e sarà l’occasione per ringraziare le volontarie e i volontari di Ausilio.