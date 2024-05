Trent’anni dopo. Gasly ricorderà Senna con un casco speciale

Trent’anni dopo il tragico schianto al Tamburello, il Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio non potrà non ricordare Ayrton Senna. Oltre all’omaggio dell’ex ferrarista Sebastian Vettel, che domenica riporterà in pista la McLaren MP4/8 con cui il pilota brasiliano gareggiò nel Mondiale del 1993 (appuntamento alle 13.40), si annunciano varie iniziative in memoria dell’indimenticato campione di San Paolo.

Tra quelle più suggestive, c’è il pensiero di Pierre Gasly. Il pilota francesce della Alpine ha annunciato infatti sui propri profili social che indosserà per il Gran premio di Imola un casco speciale dedicato proprio a Senna. Ci sono il verde e il giallo del Brasile, colori che spiccavano anche sul casco di Ayrton. E poi il marchio ‘Senna’ ai lati.

"A Imola renderò omaggio a uno dei migliori piloti di F1 di tutti i tempi e a uno dei miei idoli – spiega Gasly su Instagram –. Indosserò uno speciale casco Senna per ricordare l’eredità di Ayrton. È stato di grande ispirazione fin dai miei primi giorni sui kart".

Nei giorni scorsi, sul circuito britannico di Silverstone, il pilota francese ha avuto la possibilità e il privilegio di guidare la prima vettura guidata da Senna in Formula 1: una Toleman del 1984.

"È stata un’esperienza e una sensazione incredibile essere seduto nella sua macchina con questo casco speciale – commenta Gasly –. È stata una sensazione unica avere un assaggio di com’era in quei giorni, solo un uomo e la sua macchina. Una sensazione e un giorno che non dimenticherò. Grazie a tutte le persone che lo hanno reso possibile. La prossima gara sarà speciale. #SennaSempre".

Tornando invece al casco, c’è da dire che lo stesso sarà anche venduto all’asta dopo la gara dalla piattaforma specializzata F1authentics.com e il denaro raccolto andrà all’Instituto Ayrton Senna per sostenere l’istruzione dei bambini in Brasile.

Una storia incredibile quella di Senna ai Gp di San Marino, iniziata dieci anni prima del suo tragico epilogo. Maggio 1984: al volante della Toleman, Senna per la prima e unica volta nella sua carriera manca la qualificazione a una gara. Nel 1985, passato alla Lotus, ottiene il tempo migliore in qualifica: sarà la prima di otto pole position in riva al Santerno. In gara sembra destinato al trionfo, ma un’anomalia del motore lo lascia senza benzina a quattro giri dalla fine.

Copione identico nel 1986: pole position e ritiro, anche se questa volta già all’undicesimo giro. Dodici mesi più tardi, terza pole consecutiva e primo podio: un secondo posto dietro al britannico Nigel Mansel.

La svolta nel 1988 con il passaggio in McLaren: prima vittoria al termine di un Gp dominato. Il trionfo dell’anno successivo segna invece l’inizio della rivalità con il compagno di squadra Alain Prost. Dopo il ritiro nella gara del 1990, altra vittoria dodici mesi più tardi. Sarà l’ultimo squillo. Nel 1992 la striscia di pole consecutive si interrompe. E Senna in gara deve accontentarsi del gradino più basso del podio, dal quale scenderà l’anno successivo. Il 1° maggio del 1994, Ayrton parte di nuovo davanti a tutti. Finisce la storia, inizia la leggenda.