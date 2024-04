Triangolare calcistico per beneficenza. I fondi raccolti a favore dell’ospedale

Solidarietà protagonista, ieri pomeriggio, al Romeo Galli. Lo stadio comunale ha ospitato un triangolare di calcio tra Associazione italiana celiachia Emilia-Romagna, Nazionale sindaci e Vecchie glorie dell’Imolese. Il ricavato dell’iniziativa (l’ingresso era a offerta libera) è stato donato all’ospedale Santa Maria della Scaletta per l’acquisto di attrezzature utili ai reparti di Pediatria e Gastroenterologia al fine di arrivare precocemente alle nuove diagnosi di celiachia. L’evento, patrocinato da Ausl e Comune, ha rappresentato un’occasione di festa e di beneficenza, un momento per dare un segnale importante di solidarietà e unione e un aiuto concreto all’ospedale. In mattinata, sempre l’Associazione italiana celiachia Emilia-Romagna aveva invece promosso, nella sala conferenze Clai a Villa La Babina (Sasso Morelli) un incontro gratuito dedicato a una patologia che oggi colpisce circa l’1% della popolazione. Oltre ai rappresentati di Aic Emilia-Romagna, da oltre 45 anni punto di riferimento per la popolazione celiaca, c’erano le dottoresse Laura Serra (direttrice unità operativa Pediatria e Nido dell’ospedale) e Maria Cristina D’Ercole (gastroenterologa). A seguire, un pranzo a buffet senza glutine gratuito, offerto da Clai.