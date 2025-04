"Troppe buche, asfalto da rifare"

"Le strade sono da rivedere. Specialmente sulla Montanara, ma anche nelle zone limitrofe, ci sono dei punti in cui l’asfalto è andato via e andrebbe rifatto". Susanna Peppi di "Alice Home" mette in luce le buche nelle strade, danneggiate a causa dell’alluvione del 2023. E ne approfitta anche per raccontare com’è avere un negozio in un paese di 2000 abitanti. "Come attività non posso lamentarmi, abbiamo una clientela fidelizzata e spediamo online in tutta Italia. Questo permette di avere una stabilità che, altrimenti, con la sola clientela locale, non riusciremmo a garantire. Anche perché, pur non essendo a Imola, i costi di gestione rimangono comunque un po’ elevati" conclude.