"Troppe critiche. Usiamo lo scooter"

"Chi si lamenta dell’assenza di posti non sa vivere in maniera alternativa e perde tempo anziché cercare un altro modus operandi". Queste le parole di Matteo Medri, cittadino di Imola, a fronte delle lamentele sull’assenza di posti auto gratuiti nella zona del centro mosse da molti residenti e non solo.

"Con il nuovo parcheggio messo a disposizione dal Comune – spiega –, il numero di posti è ottimo, ma le persone devono mettersi in testa che il sistema non si può cambiare e piuttosto trovare delle soluzioni.

Una di queste può essere procurarsi uno scooter:

il posto così si trova quasi sempre e quel mezzo è molto più comodo per girare".