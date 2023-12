"Troppe lacune nel piano urbanistico"

"Con l’assunzione del Pug dei 10 Comuni del Circondario imolese si è fatta la solita descrizione di intenti e finalità che non può non essere condivisibile. Rimane poi la differenza tra l’annunciato e la realtà, cioè come viene applicato e soprattutto a chi". È l’affondo firmato da Simone Carapia, consigliere comunale della Lega, dopo il via libera delle varie amministrazioni locali del territorio al Piano urbanistico generale.

"Si riempiono la bocca di belle parole a effetto, poi la realtà di chi ha visto il Pug è che si tratta di un mero ‘copia e incolla’ dell’attuale Rue e Psc ripulito da parti doppie o inutili – protesta l’esponente di opposizione in riferimento alle recenti dichiarazioni del Circondario –. Quindi nella realtà è il vecchio piano, che hanno semplicemente ripulito e incensato come spesso accade da queste parti". Ma la questione importante, secondo Carapia, è che "le decisioni su questo non vengono prese dal territorio, come si millanta, e che i grandi gruppi finanziari e lobby continueranno a costruire, con il placet degli enti sovraordinati, rispetto ai piccoli-medi alla faccia del cemento zero".

Insomma, a detta del consigliere comunale del Carroccio, siamo davanti a un "monopolio solo di una ristretta cerchia" e di "vere e proprie lobby finanziarie". E questo "a causa dell’inserimento di balzelli e oboli vari tali per cui il piccolo e medio, non potendo né fornire garanzie fideiussorie esorbitanti né potersi permettere di andare sul mercato per la vendita del prodotto finale andando oltre i prezzi correnti, non sta più in piedi". Conclude Carapia: "È finito il mondo per cui l’azienda edile chiedeva di cambiare il piano regolatore per costruire con l’assenso dell’ente. Qui purtroppo siamo a un livello superiore con super accordi tra enti sovraordinati (Regione e Città metropolitana) e grandi gruppi finanziari che purtroppo ‘ammazzano’ i medi piccoli e sicuramente non portano valore aggiunto al territorio… E il territorio non decide ma subisce, e non gli rimane che colorare e pulire dai doppioni le mappe gonfiando il petto".