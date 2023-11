Troppe risse e clienti pregiudicati. Licenza sospesa al ristorante cinese

Risse frequenti e pregiudicati come habitué del posto: a Medicina i carabinieri della locale Tenenza hanno sospeso, su decreto del vicario del Questore di Bologna, le autorizzazioni al bar ristorante Shanghai della centralissima via Aurelio Saffi. La sospensione delle autorizzazioni, per la durata di cinque giorni, nei confronti del pubblico esercizio è stata emessa dalla Questura di Bologna a seguito di un’informativa dettagliata dei carabinieri di Medicina, comandanti dal tenente Luca Filopei.

I militari, infatti, di recente erano intervenuti per sedare risse e tranquillizzare soggetti pregiudicati e dediti all’abuso di alcol che frequentavano assiduamente il locale, costituendo un problema per la normale clientela e soprattutto per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il decreto di sospensione delle autorizzazioni è stato notificato al titolare del locale, un cittadino cinese 56enne, nella giornata del 15 novembre. Entrando più nel dettaglio risulta che, da agosto a oggi, i militari medicinesi siano dovuti intervenire al bar ristorante Shanghai ben otto volte. Il primo intervento risale al 30 agosto quando i carabinieri si sono recati nell’attività cinese per una rissa tra tre avventori, tutti pregiudicati, che per tale reato erano stati immediatamente denunciati. A questo fatto fa seguito quello del mese dopo, il 30 settembre. In questa circostanza, la più eclatante, i carabinieri si sono recati allo Shanghai, che tra l’altro è poco distante dalla Tenenza, per sedare un acceso diverbio tra il titolare 56enne e un avventore. Quest’ultimo, con un tasso alcolico molto elevato, aveva aggredito verbalmente, e poi fisicamente, il 56enne dietro al bancone tanto che l’avventore è stato, nell’immediatezza, arrestato dai carabinieri.

Dopo questi due interventi ‘caldi’ i militari di Medicina hanno ritenuto necessario avviare una serie di controlli spot e pattugliamenti, serali e diurni, presso l’attività del centro paese. Sono stati, dunque, effettuati sei sopralluoghi nelle giornate del 5,6,8,12 e 28 settembre e, per ultimo, del 10 ottobre. Da queste ‘retate’ delle forze dell’ordine è emerso, come sospettato, che lo Shanghai fosse frequentato abitualmente da numerosi clienti pluripregiudicati per reati di vario genere: in primis contro il patrimonio e contro la persona. Da questi fatti è, dunque, partita l’informativa alla Questura di Bologna che ha emesso la sospensione dell’attività.

