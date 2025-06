"Troppe speculazioni, ristabilita la verità"

"È giusto confrontarsi, è legittimo criticare anche duramente le scelte politiche; ma quando si trasformano in battaglie pretestuose o personali, si rischia di perdere di vista la realtà". Il sindaco Marco Panieri (foto) commenta così la sentenza del Consiglio di Stato sul caso del Caffè della Rocca.

Ribaltando il pronunciamento del Tar, al quale si era rivolto con successo il vecchio gestore, Lorenzo Sabbioni, i giudici amministrativi di secondo grado hanno accolto l’appello di Area Blu e del nuovo affidatario del locale, Emanuele Brusaferri. Quest’ultimo, in particolare, era finito nel mirino dell’opposizione, nei mesi scorsi, in quanto amico di Panieri nonché suo sostenitore nella campagna elettorale del 2020.

"Purtroppo attorno a questo caso si sono innestate numerose speculazioni su una procedura che si è mossa nella piena regolarità e trasparenza – ricostruisce il sindaco –. La sentenza ristabilisce la verità dei fatti: tutto è stato fatto secondo le regole, in piena buona fede e con l’unico obiettivo di far crescere la città. Rimettendo a gara non solo di questo spazio, ma anche altri luoghi iconici, il Comune ha scelto di valorizzarli pienamente e di riconoscerne il giusto valore".

Il riferimento è anche all’ex bar Bacchilega e al chiosco Dolce vita. "Complessivamente, prima delle nuove gare, gli incassi per l’Amministrazione erano inferiori a 40mila euro l’anno – ricorda Panieri –. Oggi superano i 120mila euro: un risultato concreto, che dimostra come una gestione trasparente e attenta possa generare valore per l’ente, per l’erario e per tutta la collettività". e. a.