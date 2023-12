Troppi incidenti sulla Bretella. Così non va

Caro Carlino,

mi rivolgo a voi con profonda preoccupazione e amarezza in merito all’ennesimo incidente stradale verificatosi sulla Bretella. Non posso fare a meno di esprimere la mia frustrazione riguardo a una situazione che sembra non trovare soluzione, nonostante il passare del tempo e gli incidenti precedenti che hanno già segnato questa strada. L’asse attrezzato, come ben noto, è da tempo teatro di incidenti stradali, alcuni dei quali gravi, che hanno coinvolto cittadini innocenti. Questa situazione richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza di tutti coloro che utilizzano questa strada. Il dibattito pubblico che si è sviluppato in passato su questa questione, in particolare riguardo ai limiti di velocità e alle condizioni dell’asfalto, sembra non aver portato a soluzioni concrete.

È essenziale che le autorità locali intervengano per migliorare le condizioni dell’asfalto lungo questa strada. Un’infrastruttura stradale inadeguata può contribuire significativamente agli incidenti e mette a rischio la vita di coloro che la percorrono giornalmente. Da parte loro, gli automobilisti devono prestare sempre massima attenzione al volante, dal rispetto dei limiti di velocità al non utilizzo degli smartphone alla guida. Sono consapevole che affrontare questioni di sicurezza stradale può essere complesso e richiedere tempo, ma la sicurezza dei cittadini non può aspettare. Invito, pertanto, le autorità competenti a prendere misure immediate per affrontare questa problematica e a garantire che la Bretella diventi un luogo sicuro per tutti.

Confido nella sensibilità delle istituzioni locali e nell’attenzione del vostro giornale nel portare all’attenzione pubblica questa questione cruciale. La sicurezza stradale è una responsabilità collettiva, ed è fondamentale agire con determinazione per evitare ulteriori incidenti.

Franco G.