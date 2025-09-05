"Troppo degrado davanti all’ospedale"

I senzatetto continuano a stazionare nella portineria dell’ospedale Santa Maria della Scaletta. E negli ultimi tempi al gruppo si sono aggiunte altre due persone. Lo denuncia Serena Bugani (nella foto) (Fratelli d’Italia), riferendo di "segnalazioni da cittadini e operatori sanitari riguardo a una situazione di crescente degrado. Questa condizione, tollerata dall’amministrazione comunale e dalle autorità sanitarie, sta generando comprensibile disagio – prosegue la meloniana – sia a chi lavora in ospedale sia a chi vi si reca per motivi di salute".

Secondo Bugani, "è inaccettabile che un luogo di cura e di accoglienza per i malati si trasformi in un dormitorio di fortuna, con evidenti problemi di decoro, sicurezza e igiene". Per questo, secondo la capogruppo di FdI in Consiglio comunale, "siamo di fronte a un doppio fallimento: da un lato – afferma Bugani – il disinteresse verso la dignità di queste persone, abbandonate a loro stesse; dall’altro l’assenza di rispetto verso cittadini e operatori, costretti a convivere con una situazione che non può essere normalizzata".

Da qui l’appello dell’esponente di opposizione: "Chiedo all’Amministrazione comunale e all’Ausl di intervenire con tempestività, individuando soluzioni concrete e adeguate che restituiscano ordine all’ospedale e, al tempo stesso, offrano un percorso di accoglienza e assistenza a chi oggi vive per strada. Non si può continuare a far finta di niente: l’indifferenza istituzionale – conclude Bugani – non è una risposta".