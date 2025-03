"Troppo rumore in pista". Multe della polizia locale, il circuito paga 9mila euro

Nove multe in due anni, per un totale di 9mila euro da versare nelle casse del Circondario. È il bilancio delle sanzioni che la polizia locale ha elevato nei confronti di Formula Imola per il troppo rumore prodotto dall’Autodromo tra il 2023 e il 2024. Nello specifico, il Corpo unico dell’ente di via Boccaccio ha emesso cinque verbali nel 2023, due nel 2024 (per infrazioni commesse l’anno precedente) e altrettanti all’inizio di quest’anno (ma relativi a sforamenti del 2024).

Archiviate le polemiche del passato, quando la società che gestisce l’attività del circuito aveva impugnato le multe per i decibel troppo alti (ma in quel caso si parlava di diverse decine di infrazioni), da qualche tempo Formula Imola ha deciso di cambiare strategia. E, complice il fatto che rispetto a qualche anno fa siamo come detto di fronte a un numero ridotto di contravvenzioni, ha scelto di pagare. All’appello, secondo quanto riferito dal Comune in risposta a una richiesta di accesso agli atti avanzata da Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), mancano infatti soltanto le ultime due sanzioni elevate, ma per le quali non sono ancora scaduti i termini per il pagamento.

Di sicuro, il paradosso tutto imolese per i superamenti (orari o giornalieri) ai limiti delle emissioni acustiche previsti dalla normativa del 2001 è servito ancora una volta. La polizia locale multa Formula Imola, società totalmente pubblica in quanto controllata al 100% da Con.Ami, che ha a sua volta nel Comune il socio maggioritario. E la Spa versa i soldi nelle casse dell’ente locale.

"Fratelli d’Italia esalta da sempre la vocazione motoristica dell’autodromo ed è contenta dei risultati ottenuti dai grandi eventi sportivo e musicali, comunque sempre migliorabili – è la lettura del meloniano Vacchi –. Ma i novemila euro saranno versati attingendo dalle tasche dei cittadini contribuenti. In sostanza, il Comune è chiamato dalla polizia locale del Circondario a provvedere. Ma in che modo pensa di provvedere?".

Ecco allora che emergono "tutte le falle" di quelle che l’esponente di opposizione definisce "cortocircuito istituzionale". E cioè: "Il Comune tramite la polizia locale multa l’Autodromo, gestito da una società, Formula Imola, che è a sua volta partecipata dal Con.Ami, che è partecipato dal Comune stesso. In sostanza, il Municipio controlla se stesso, sanziona indirettamente se stesso, pretende i soldi da se stesso, il tutto coi soldi dei cittadini. A tutto questo, Panieri deve dare delle risposte. E anche in fretta".

Da parte di FdI, nessun disco rosso all’attività del circuito; ma, stando alle parole di Vacchi, un appello "alla legalità e alla trasparenza" indirizzato al Comune. "Siamo per i grandi eventi, vogliamo il successo dell’autodromo che è il fiore all’occhiello di Imola nel mondo, ma – conclude il meloniano – siamo anche per il rispetto per i soldi pubblici, che non sono soldi di Panieri ma di tutti i cittadini imolesi".

Il tormentone, ormai secondo soltanto a quello delle cicale che a luglio mandano il tilt i fonometri dell’Autodromo, si ripeterà anche quest’ano? Possibile. Per il 2025, Formula Imola ha chiesto (e ottenuto) di poter svolgere 37 giornate in deroga ai tetti di rumore previsti. Dopo le prime due di febbraio, altrettante sono state sfruttate tra martedì e mercoledì per i test del Wec. Le prossime sono in arrivo il 18, 19 e 20 aprile, quando proprio il Mondiale Endurance farà tappa in città, dal 16 al 18 maggio per il Gran premio di Formula 1 e infine per varie altre manifestazioni motoristiche e test tecnici che animeranno il circuito fino a ottobre.