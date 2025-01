"Troppo traffico nella zona"

"Ponte sul Santerno? Sono assolutamente favorevole." Sono queste le parole cariche di entusiasmo del cittadino Luigi Conti. Il nostro lettore accoglie infatti a braccia aperte il progetto del collegamento tra la via Emilia e via Lughese, progetto che la Giunta comunale sta provando a rimettere in moto accogliendo le richieste di buona parte degli imolesi. "C’è un traffico sempre molto eccessivo in quella zona, specialmente per chi proviene da Castel Bolognese e vuole raggiungere l’autostrada – sottolinea Conti –, quindi il ponte può solo che alleggerire un problema persistente da un bel po’ di tempo".

(interviste a cura di Francesca Pradelli)