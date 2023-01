Trovare subito soluzioni strutturali

Guglielmo

Garagnani*

Penso e temo che il 2023 non si discosterà particolarmente dall’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle e che è stato particolarmente complesso per l’agricoltura, compresa quella del nostro territorio. Allo stato attuale è prevedibile che gli alti costi di energia - caratterizzati da oscillazioni esorbitanti e incontrollate - e materie prime non diminuiranno a breve e le prime settimane dell’anno sono state ancora segnate dalla siccità: una ‘tempesta perfetta’ per molti settori – a eccezione forse di quello cerealicolo che è stato sostenuto da un mercato generoso - della quale non si vede la fine. In questo scenario occorre lavorare per soluzioni strutturali che non dipendano da elementi incontrollabili, come il clima nel caso della siccità: è fondamentale che si inizi a costruire un nuovo e innovativo modello agricolo, mettendo a frutto gli studi e le ricerche più recenti e le tecnologie più all’avanguardia. Penso, ad esempio, al carbon farming, alle agro-energie e alle tecnologie di evoluzione assistita (Tea), strumenti che possono rappresentare una grande opportunità sia in termini di sostenibilità ambientale che di creazione di reddito per gli agricoltori. Occorre però che il Governo incentivi maggiormente la diffusione di queste tecniche con aiuti studiati appositamente e che i nostri agricoltori le possano sfruttare per produrre di più, prendendosi, al tempo stesso, cura del territorio e favorendone lo sviluppo sostenibile.

*Presidente Confagricoltura Bologna