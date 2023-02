"Trovare un’altra data Ma il Circus ha la priorità"

Amarezza per l’impossibilità di ammirare le sfide tra i big del tennis internazionale in riva al Santerno, ma consapevolezza che il ritorno del Circus in città rappresenta una vetrina mondiale che riempie di orgoglio e opportunità l’intero territorio.

Sono queste le considerazioni dei nostri lettori che continuano a sperare nella possibilità di organizzare il torneo in un altro periodo dell’anno o, nel caso non sia possibile, ’sbirciando’ le date del 2024.

"Da appassionato di tennis quando appresi la notizia del torneo rimasi molto contento – spiega Fabio Fiorentini –. Quando è subentrato il problema circa la sovrapposizione con le date del Gran Premio mi è ovviamente dispiaciuto. Credo sarebbe stata una bella iniziativa specialmente per gli appasionati del genere. Mi sembra molto strano, però, che nel momento in cui si organizza un evento di tale portata non si tenga conto delle canoniche date in cui si svolge la Formula Uno".

Il punto, però, è che il Circus, in riva al Santerno, ha sempre fatto ’sosta’ attorno alla fine di aprile o a inizio maggio e, quando è stato il momento di scegliere le date del torneo, risultava piuttosto difficile ipotizzare uno slittamento in avanti del Gp.

" E’ un peccato in quanto il mondo del tennis è fitto di appuntamenti quindi ottenere la disponibilità di atleti del calibro di Berrettini è molto complicato. Certo è che, svolgendosi in Autodromo, tra i due eventi la priorità va al Gran Premio", ci tiene a dire Elisa Lapia.

Ma c’è anche chi non nasconde affatto la propria predilizione per la Formula Uno. "Il binomio Imola-Formula Uno è indissolubile. Il tennis è indubbiamente bello, ma tra i due eventi credo che sia il primo ad avere la precedenza. La Formula Uno è l’emblema di Imola", ribadisce infatti Nino Certa.

Un parere che condivide anche anche Renata Frisotti. "Se devo scegliere tra i due opto per la Formula Uno – sottolinea –. Imola è famosa per questo quindi sponsorizziamo ciò che di buono e bello abbiamo".

"La Formula Uno, senza nulla togliere al tennis, credo abbia la precedenza. Tuttavia, credo che per tutti gli eventi che si intende organizzare in Autodromo si debba tenere conto del calendario del Gran Premio, l’evento più importante della città. A mio avviso ci sarebbe spazio per tutto. Basta saper organizzare", conclude Anzio Landi.

Insomma, non resta che vedere cosa accadrà nei prossimi mesi con la speranza che non sia scritta la parola ’fine’.

Claudia Eleonora Traversa