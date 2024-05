Trovati a spacciare hashish e cocaina: nei guai due giovani

Un ragazzo viene colto in flagrante durante un’attività di spaccio, mentre in casa il suo coinquilino detiene le altre sostanze stupefacenti. Un 25enne e un 18enne di origine straniera, sono stati denunciati dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Bologna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e soggiorno illegale sul territorio italiano. È successo una decina di giorni fa quando, durante una operazione dei carabinieri mirata al contrasto di spaccio di stupefacenti in un’area verde di Imola appositamente segnalata, hanno assistito a una compravendita di sostanze da parte del 18enne.

Quest’ultimo, alla vista dei carabinieri, ha tentato di fuggire, facendo cadere a terra un involucro trasparente contenente della cocaina. Ciò ha portato i militari a eseguire sul ragazzo una perquisizione personale. Le operazioni di controllo si sono estese poi nella sua abitazione, dove sono stati rinvenuti undici grammi di cocaina e quattordici grammi di hashish, oltre che diverso materiale utilizzato per il confezionamento della stessa. Parte delle sostanze sono state trovate in possesso del coinquilino del 18enne, un 25enne di origine straniera.

Sono stati rinvenuti inoltre un coltello da cucina con dei residui di hashish sul taglio della lama, un taser elettrico e trecentottanta euro di denaro in contanti, probabilmente provenienti dell’attività di spaccio. Il materiale e le sostanze sono state sequestrati dai carabinieri, mentre i due soggetti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Bologna.

f. p.