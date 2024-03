Trovati nuovi reperti. Sottopasso ciclabile, altro stop di 15 giorni a Pontesanto

Ancora uno stop per i lavori che porteranno (si spera entro l’estate) alla costruzione del sottopassaggio ciclopedonale di Pontesanto. Le operazioni sono state interrotte all’altezza della rotonda, a seguito del ritrovamento di una tomba del periodo villanoviano (fra il decimo e l’ottavo secolo a.c.) venuta alla luce nello scavo della rampa vicino alla sede della Cti. Sono al lavoro gli archeologi della Soprintendenza, che stanno recuperando una tomba con urne cinerarie e oggetti in bronzo.

"Questo nuovo ritrovamento costringerà un ulteriore fermo, ipotizzabile in un paio di settimane, del cantiere che era già stato oggetto di rinvenimenti archeologici anche durante i primi rilievi – spiegano dal Comune –. Non è escluso che alla ripresa degli scavi per realizzare la rampa emergano nuovi reperti, essendo la zona nell’antica area cimiteriale".

Non più tardi di un mese fa, visitando il cantiere, il sindaco Marco Panieri aveva indicato in fine aprile il momento in cui si sarebbe concluso l’intervento del quale si parla in concreto ormai dal 2016. I lavori dovevano essere ultimati già nella primavera del 2023, ma ci sono stati forti rallentamenti soprattutto nelle fase iniziali dell’intervento.

L’operazione, che i residenti preoccupati per la sicurezza di pedoni e ciclisti in transito in quella zona chiedono a gran voce ormai da interi lustri, è entrata nel vivo soltanto la scorsa estate dopo mesi di sostanziale inattività. Due gli interventi previsti. Il primo, di complessivi 526 metri (oggetto di finanziamento di oltre 440mila da parte del ministero dell’Ambiente), riguarda la realizzazione della rampa Ovest di accesso al sottopasso esistente sotto la Bretella (89 metri) e della pista ciclabile tra le vie Ca’ di Guzzo e Ortignola (437 metri). Il secondo (quasi 200mila euro a carico del Comune compresa l’acquisizione dei terreni privati) prevede invece la realizzazione della rampa Est dal sottopasso esistente a via Ca’ di Guzzo.

A poca distanza, Hera sta infatti curando ormai da mesi l’allestimento del nuovo parco nell’area verde nella ‘Terra dei cachi’, così come previsto dalla convenzione urbanistica stipulata nel 2007 con il Comune per la realizzazione della centrale di cogenerazione da parte della multiservizi. Si tratta di un’area di 10mila metri quadrati per la cui realizzazione Hera investirà 200mila euro installando tra l’altro giochi per bambini, panchine, spazi verdi alberati, una fontanella e cestini porta-rifiuti.