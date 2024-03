"Trovati sporcizia e disordine". Ristorante multato e ’sospeso’

"Abbondante sporco pregresso e disordine diffuso". Sono questi i motivi per cui i carabinieri hanno fatto scattare una sanzione da tremila euro al ristorante ‘Gio Vanna’ di Medicina. Non solo: al titolare del locale di via Licurgo Fava, dopo un ulteriore sopralluogo dei militari dell’Arma e dell’Ausl, è stato notificato "un provvedimento urgente di sospensione dell’attività" fino al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie previste per legge. Ma dalla trattoria assicurano che è già stato tutto risulto: "Finora non mi è stata notificata alcuna multa – dice il gestore –. Quanto al resto, hanno trovato piccole cose in cucina che abbiamo già provveduto a sistemare. Il locale è già riaperto, abbiamo tenuto chiuso un solo giorno e poi siamo ripartiti senza problemi".

Tutto è cominciato venerdì scorso, primo marzo, quando sono scattati all’interno del locale i controlli dei carabinieri della Tenenza di Medicina e dei colleghi del Nucleo antisofisticazione sanità di Bologna. A seguito infatti di alcune segnalazioni arrivate in precedenza, gli uomini della Tenenza, su ordine del comandante Luca Filopei, insieme ai colleghi del Nas hanno deciso di fare un sopralluogo. Al loro arrivo sul posto, i carabinieri si sono recati subito nei locali della cucina. Qui, sono stati trovati "sporco pregresso e disordine diffuso", tanto da dover sanzionare il ristorante viste le "gravi condizioni igienico sanitarie". Ai titolari della trattoria è stata dunque elevata una multa da tremila euro per violazione del decreto legislativo 193 del 2007: mille euro per il mancato mantenimento dei requisiti minimi di igiene, gli altri duemila euro, invece, per la mancata ottemperanza alle procedure Haccp, il sistema di controllo degli alimenti finalizzato a garantirne la sicurezza dal punto di vista igienico sanitario.

La situazione è stata contestualmente notificata all’Ausl di Bologna. A seguito di quanto rinvenuto il 1° marzo, i carabinieri sono tornati sul posto pochi giorni dopo, lunedì scorso, insieme agli ispettori dell’Ausl.

In quella circostanza hanno notificato al locale il provvedimento urgente di sospensione delle attività di ristorazione a seguito delle violazioni accertate. Uno stop in vigore "fino al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie previste per legge".

Cosa che, assicura i gestore, è già avvenuta: "Mercoledì eravamo già aperti – spiega –. Il 1° marzo avevano trovato piccole cose perché la sera prima c’era stata una festa e io, avendo difficoltà di movimento dopo un incidente, non avevo ancora sistemato. Ma dopo i controlli abbiamo subito messo a posto tutto. E ora siamo già ripartiti".