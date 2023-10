Trovato con cocaina, ragazzo denunciato

Ragazzo denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il controllo della polizia è stato fatto da parte di una volante in Pedagna, in una zona dove si riteneva che dei giovani consumassero e vendessero stupefacenti. I poliziotti hanno controllato i ragazzi presenti e trovato un ragazzo di 22 anni che aveva dieci involucri di cellophane contententi cocaina (nella foto). In tutto, secondo i riscontri del commissariato, 5,1 grammi di polvere bianca. Il giovane, già noto, è stato denunciato.