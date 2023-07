Trudy Newman scalda il Giaz

"Siamo tutti solisti, che sul palco diventiamo un ensemble". Il Giaz di domenica all’ora dell’aperitivo diventa laboratorio musicale, o teatro dell’improvvisazione musicale, se preferite. Succede se si mettono insieme sul palco virtuosi strumentisti e una voce bellissima come quella di Annarita, Trudy Newman per tutti gli appassionati del panorama musicale bolognese e anche oltre confine di provincia. Le tastiere di Giulio Di Nola, il sax di Carlo Atti, la batteria di Marco Giolli, il basso di Max Turone, e amici vari e assortiti ad impreziosire i tardi pomeriggi estivi del locale di viale Terme. "Siamo tutto fuorché un gruppo statico, anzi siamo proprio il contrario, un gruppo che lascia sempre la porta del palco aperta, e chi vuole entrare può farlo senza neppure bussare". E così la formazione da cinque amici al bar a volte perde un pezzo e ne guadagna un paio, a seconda degli impegni. "Il segreto per far divertire chi ti viene ad ascoltare è soltanto uno: divertirsi. E noi ci divertiamo, ogni domenica", ripetono.