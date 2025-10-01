Truffa da 13mila euro: finto carabiniere si fa consegnare soldi e gioielli da un'anziana

Imola, 1 ottobre 2025 - Ha tentato di truffare una donna facendosi passare per un carabiniere che stava indagando su un furto in una gioielleria messo a segno utilizzando l'auto del marito della vittima. Il truffatore, un italiano di 35 anni, dopo aver sottratto soldi e gioielli, è stato bloccato dai veri carabinieri e arrestato con l'accusa di tentata truffa aggravata in concorso.

Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando l'uomo ha contattato la vittima telefonicamente dicendole che l’auto del marito era stata utilizza per commettere una rapina in una gioielleria e che, al fine di evitare ulteriori conseguenze penali, avrebbe dovuto confrontare i gioielli rinvenuti nel veicolo con quelli conservati in casa.

Dopo poco tempo, il trentacinquenne si è presentato a casa della donna e ribadendo di essere un carabiniere si è fatto consegnare gioielli e denaro per poi allontanarsi in auto. La fuga è durata poco perché il truffatore è stato fermato per un controllo dai veri militari dell'Arma che, a seguito di una perquisizione dell'auto, hanno trovato 1.800 euro in contanti e numerosi monili in oro per un valore complessivo di circa 13mila euro.

I carabinieri hanno così ricostruito tutta la vicenda e arrestato il trentacinquenne con l'accusa di tentata truffa aggravata in concorso. L'uomo è stato portato in carcere in attesa del processo per rito direttissimo.