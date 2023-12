Truffa delle tre campanelle. Maxi-condanne alla banda

Sedici condanne con pene fino a 13 anni e cinque assoluzioni. È quanto stabilito dal collegio presieduto dal giudice Mazzino Barbensi al termine del processo sulle ‘truffe delle tre campanelle’ commesse nell’area di servizio Sillaro, sull’A14. I fatti risalgono al 2016, quando le indagini della polizia stradale coordinate dal pm Marco Forte, portarono a 13 arresti.

Gli accertamenti (all’inizio furono 26 le persone coinvolte) appurarono che la banda, composta in maggioranza da napoletani e lucchesi, era in grado di guadagnare ben 70mila euro al mese, cifra che lievitava a oltre 100mila nei mesi estivi. Centocinquanta, invece, le vittime che denunciarono la truffa dei ‘campanellari’. Gli imputati erano accusati a vario titolo di associazione a delinquere, rapina, estorsione, furto con strappo e truffa. Tra le pene più severe ci sono quelle per i napoletani Pasqualino Liccardi e Giuseppe Sorrentini, condannati a 13 anni di reclusione; i lucchesi Paolo Bottari e Tamara Nannini, condannati rispettivamente a 12 anni e 7 mesi e 11 anni e un mese; undici anni e 7 mesi invece per il napoletano Rosario Pecorelli, considerato il capo dell’organizzazione.

I sedici imputati sono stati inoltre condannati al pagamento di una provvisionale di 25mila euro nei confronti di Autogrill Italia spa.

Nel gruppo agivano a turno dodici o tredici persone che agganciavano le vittime, nella maggior parte dei casi anziani e stranieri, e riuscivano a convincerli a puntare su una campanella sotto la quale in teoria si nascondeva la famigerata pallina.

Ma vincere, per gli sfortunati giocatori, diventava impossibile perché la pallina veniva tolta all’ultimo grazie all’abilità del mossiere. Ognuno nella banda aveva il suo ruolo: adescatore, mossiere, figurante, finto scommettitore, palo/vedetta. La preda spesso veniva accalappiata dall’adescatore e indotta a giocare facendo leva sul suo senso civico, per ‘aiutare’ qualche turista appena truffato. Ovviamente non era vero e la persona veniva circondata e isolata. Poi costretta a puntare. Le somme erano variabili: centinaia di euro, ma spesso anche 4-5 mila euro e in un caso addirittura 11mila euro. Soldi che spesso i viaggiatori dovevano usare per le vacanze. A volte le vittime venivano addirittura costrette a prelevare al bancomat.

Chiara Caravelli